Il difensore del Milan Matteo Gabbia ieri sera ha giocato la prima gara stagionale dal primo minuto; match che è corrisposto con un clean sheet.

Matteo Gabbia ha parlato in conferenza stampa di Milan-Venezia e dell’inizio di stagione deludente dei rossoneri. “Sono contento della partita di questa sera: è sempre bello giocare, ma la cosa più importante è remare tutti dalla stessa parte. La cosa più importante era fare bene stasera, la vittoria era la cosa più importante per noi”.

L’episodio della rete poi attribuita a Fofana

“A me sembrava di averla toccata, però va bene… L’importante è che il gol sia stato dato al Milan”.

L’intesa con Pavlovic

“Molto bene, ma quest’anno con i miei compagni di reparto mi trovo molto bene. Spero che l’intesa possa solo migliorare”.

Matteo Gabbia

L’apporto di Fofana

“Ha imparato tante cose in italiano e non è scontato in così poco tempo, a noi aiuta molto in campo, come tutti in campo”.

Sulla fase difensiva

“Il mister ha un’idea chiara da questo punto di vista: vuole una linea difensiva compatta e che lavori insieme. Oggi siamo stati corti rispetto ai loro attaccanti. Credo che il mister possa essere soddisfatto. Poi se avrà delle accortezze, in settimana ce le dirà”.

Sullo spogliatoio

“Il gruppo è compatto e non è una frase banale. Siamo un gruppo unito, fatto di ragazzi bravi e uomini per bene. Sarà un vantaggio alla lunga”.

Il comportamento della curva

“Non ci lasciano mai soli. Non erano contenti dell’inizio, ma come lo eravamo anche noi. Come sempre sono stati eccezionali, tutto lo stadio oggi ha spinto e ci ha tifato al massimo”.

