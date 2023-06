In attesa di scoprire il proprio futuro in ambito sportivo, Roberto Gagliardini si butta sull’enogastronomia con un locale a Bergamo

Tra pochi giorni Roberto Gagliardini non sarà più un giocatore dell’Inter: il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato, così il centrocampista continua la ricerca della sua prossima destinazione. Intanto guarda anche oltre al calcio. Il calciatore ha infatti aperto un locale a Bergamo insieme alla moglie Nicole dal nome “Sughero“: si tratta di un progetto enogastronomico. Di seguito alcune stories Instagram condivise dal giocatore relative all’iniziativa.

Sul profilo Instagram del nuovo locale la descrizione recita: «Vini e Taglieri: selezione di vini artigianali e prodotti alimentari». Il progetto imprenditoriale ha preso il via nella giornata di ieri, con l’inaugurazione alla quale erano presenti parenti e amici della coppia.

L’articolo Gagliardini entra nel mondo dell’imprenditoria: il suo progetto – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG