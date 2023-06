L’esterno dell’unger 21 è sempre più lontano da un ritorno in nerazzurro anche se l’ultima parola sarà la sua.

L’Inter ha scelto di non riscattare Raoul Bellanova per 7 milioni dopo il prestito stagionale pagato 3. L’esterno ha giocato poco ma i nerazzurri avrebbero voluto tenerlo a condizioni diverse; intanto con i 7 milioni risparmiati è stato comprato Bisseck.

Yann Bisseck

Il Torino però ha tentato l’anticipo e ha convinto il Cagliari con un’offerta di 8 milioni cash; lo riporta Sky Sport. L’Inter non ha ancora perso le speranze e si aggrappa alla volontà del calciatore: spetterà a lui infatti decidere se accettare i granata per giocare di più o aspettare la proposta della sua squadra del cuore. Alla fine dell’Europeo under 21 se ne saprà di più.

L'articolo Bellanova: il Cagliari accetta l'offerta del Torino, manca solo l'ok del giocatore proviene da Notizie Inter.

