Buone notizie in casa Inter: domani la Uefa elargirà i premi per l’ultima Champions League

Per quanto riguarda il market pool, si legge su Calcio e Finanza, si tratta di una cifra complessiva pari a 150,15 milioni di euro, relativa al numero di gare affrontate nella competizione. I premi per la finale e per il successo nella competizione ammontano, invece, in totale a 35,5 milioni di euro (di cui 31 per la finale e ulteriori 4,5 milioni per il Manchester City campione).

Premi che riguardano anche i club di Serie A, nello specifico l’Inter, che con l’accesso alla gara di Istanbul guadagna 21,8 milioni di euro da questo round di distribuzione di premi. Di questi, 15,5 milioni sono legati alla finalissima e 6,3 milioni.

L’articolo Champions League, domani la UEFA paga i premi: l’Inter apre la cassa proviene da Inter News 24.

