Galderisi: «Juve forte e con qualità, ma con Chiesa c’è da fare un lavoro». L’analisi dopo la vittoria contro l’Empoli

Galderisi a Maracanà su Tmw Radio ha parlato della Juve e di Chiesa dopo la vittoria contro l’Empoli.

GALDERISI – «La Juventus è una squadra forte, basti pensare ai centrocampisti e alla qualità davanti. La Juventus non avendo le coppe può prepararsi una partita a settimana ed è importante. Chiesa E’ uno che lo devi liberare. Se gli chiedi dove vuole giocare, lui vuole farlo sul centro-sinistra. Se la squadra è bassa, fa male negli spazi. Se la squadra è nella parte alta del campo, la zona sua preferita non è il mezzo, perché non può essere devastante nell’uno contro uno. C’è da farci un bel lavoro».

