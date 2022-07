L’allenatore Giovanni Galeone commenta così la partita vinta dall’Inter contro la Juventus nello scorso aprile.

Giovanni Galeone commenta così, il tecnico che ha visto Juventus-Inter con la vittoria dei nerazzurri: “Lui di titoli poteva vincerne solo uno, la Coppa Italia. Comunque è vero che alla fine ha mollato un po’. Secondo me la partita “rubacchiata” dall’Inter, dopo 16 risultati utili, ha inciso. Se la Juventus avesse vinto quella gara non avrebbe messo paura solo all’Inter, ma anche al Milan“.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

Il giornalista Matteo Marani parla così a Sky Sport: “Il colpo Lukaku dice tanto: hanno preso un calciatore che due anni fa, con 24 gol, ha spostato gli equilibri del campionato. Tornare nei posti dove si è fatto bene non è semplice, gli si chiederà qualcosa in più. Con Conte era perfetto, bisogna capire tatticamente come sta con Inzaghi, dovrà trovare soluzione.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG