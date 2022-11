Le parole di Gareth Bale, che questa sera potrebbe giocare la sua ultima partita in un mondiale: «Daremo tutto ciò che abbiamo»

Il Galles questa sera dovrebbe, a scanso di miracoli, salutare Qatar 2022. Non una comparsata particolarmente felice per Bale e compagni, che hanno raccolto appena un punto tra Stati Uniti e Iran e stasera dovranno vedersela con l’Inghilterra. Di seguito le parole del capitano gallese, forse alla sua ultima partita in un mondiale.

«Non abbiamo mostrato il nostro livello. Però questo torneo ha fatto capire che ogni nazionale si può battere, quindi anche l’Inghilterra. Non conta nulla la prova individuale. Dobbiamo riscoprire il gusto di essere squadra. Daremo tutto ciò che abbiamo per qualificarci o almeno provarci fino in fondo».

