Filippo Galli parla così del momento del Milan alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in un’intervista a Tuttomercatoweb.

«L’idea mia è che il Milan lo scorso anno forse ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Sia chiaro, il Milan ha meritato lo Scudetto per gioco espresso in campo, per come l’ha vinto. Magari nel processo di crescita è arrivato un po’ prima e ho trovato fisiologico questo momento di difficoltà. In ogni processo di crescita ci sono dei momenti di assestamento, momenti di regressione e il Milan ha pagato tutto questo. Non dimentichiamoci che è pur sempre una squadra giovane, Ibra è stato fuori a lungo, ci sono stati i Mondiali in mezzo. È stata una stagione anomala e sono venute meno delle certezze o degli equilibri».

