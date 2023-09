L’ex difensore Filippo Galli ha analizzato la fase difensiva dei nerazzurri.

Tuttosport ha intervistato Filippo Galli che ha elogiato la difesa dell’Inter. “Mi aspettavo la solidità difensiva dell’Inter in termini generali, magari non che dopo tre partite non avessero subito nemmeno una rete. La struttura è forte, sanno difendere bene anche pressati. A me l’Inter piace come è stata costruita”.

“Credevo già prima del via del campionato che molta della forza dei nerazzurri si basasse sulla forza difensiva. Non sarà facile per Pavard scavalcare Darmian, nonostante l’Inter abbia effettuato un investimento rilevante e punterà su di lui. Non dimentichiamoci però di Darmian, che può ricoprire qualsiasi ruolo della difesa, pure il centrale, e sa fare anche il quinto, a destra e sinistra. Per la sua intelligenza calcistica credo possa giocare pure da mezzala“.

