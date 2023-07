Galli: «E’ ancora presto per tracciare un bilancio, ma…». Le parole dell’ex calciatore rossonero sul Milan che sta nascendo

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di TMW del Milan che sta nascendo. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Bisogna capire come saranno investiti i soldi di Tonali e quale progetto ci sia nella testa dei dirigenti e del tecnico. Ho fiducia nella società, ma è ancora presto per tracciare un bilancio. Il calendario di Serie A non è di certo bello. Vedremo se Pioli riuscirà ad avere in ritiro una squadra già definita o meno».

