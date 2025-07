Non si può dire un periodo facile per il Milan, nonostante gli arrivi di Ricci e Modric. Il duo Tare e Allegri è costretto a perdere un altro pezzo importante per il mercato estivo.

In casa Milan si lavora senza sosta, ma il cantiere rossonero è tutt’altro che vicino alla conclusione. Per Massimiliano Allegri e Igli Tare, ricostruire una squadra competitiva si sta rivelando un’impresa più complicata del previsto. La partenza di Theo Hernández ha lasciato un vuoto pesante, non solo sul piano tecnico ma anche su quello carismatico. E se l’arrivo di Samuele Ricci rappresenta un primo passo per rafforzare la mediana, e quello di Luka Modric porta esperienza e mentalità vincente, è chiaro che servono ancora innesti mirati per dare concretezza al progetto.

Il club si sta muovendo con decisione, ma ogni trattativa è una corsa contro il tempo e la concorrenza. Tra i profili più seguiti c’è Giovanni Leoni, giovane difensore che piace anche all’Inter. Una corsa a due che rischia di trasformarsi in un’asta al rialzo e che richiederà nervi saldi. Intanto, il Milan ha quasi certamente abbandonato la pista Vlahovic: troppo complessa, troppo onerosa. Il costo del cartellino e le richieste di ingaggio hanno spinto i rossoneri a virare altrove. E come se non bastasse, un altro obiettivo importante sta per sfumare. L’ennesimo segnale che il mercato estivo del Milan sarà più lungo e più tortuoso del previsto.

Javi Guerra verso il Manchester United: il Milan incassa un altro no

Il colpo di scena arriva dall’Inghilterra: il Manchester United ha accelerato nelle ultime ore per chiudere il colpo Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia. Il giocatore era finito anche nel mirino del Milan, che lo aveva monitorato con attenzione, ma i Red Devils si sono mossi con rapidità e hanno raggiunto un accordo verbale con il calciatore. Guerra ha già comunicato al club spagnolo l’intenzione di non rinnovare il contratto.

Con un centinaio di presenze con la maglia del Valencia, il centrocampista è diventato uno dei profili più interessanti della Liga. Dinamico, moderno, capace di agire sia in fase di costruzione che in copertura: per lo United, si tratta di un investimento sul futuro, ma anche di una soluzione concreta per il presente, soprattutto dopo l’addio di Eriksen e i dubbi legati a Casemiro. La trattativa tra i club è ora nella fase decisiva: lo United punta a chiudere in tempi rapidi, forte della volontà del giocatore. Per il Milan, è un altro nome che sfugge. E per Allegri, un altro tassello che salta nel mosaico che avrebbe voluto completare prima del ritiro.