Intervenuto a margine della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” Adriano Galliani ha parlato anche di Milan

Le parole di Adriano Galliani intervenuto a margine della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” ai microfoni dei giornalisti presenti:

«Petagna Con il Cagliari c’è una trattativa in corso, vediamo cosa succede. Noi stiamo cercando una prima punta e un centrocampista centrale, non ci saranno altre operazioni. Muriel? Può no che sì»

Le piace il Milan? «Non ho visto tutta la partita ieri sera ma ho visto la prima mezz’ora e mi è sembrato molto molto bene»

Chi l’ha sorpresa di più? «Devo dire che ho visto Pulisic fare una bella partita. Ma non l’ho vista tutta»

Cosa pensa di Bonaventura «L’ho preso e l’avrei tenuto. Bonaventura è un giocatore formidabile ma oltre a questo è una persona super. È fantastico. Lo intercettai nel 2015 mentre stava andando all’Inter»

Spalletti in Nazionale, è la scelta giusta «Credo proprio di sì, Spalletti è un grande allenatore. L’avevo visto al Forte dei Marmi dieci giorni fa e nessuno si aspettava che Mancini si dimettesse. Spalletti ha dimostrato di essere un grande tecnico, farà bene e ha idee chiarissime. Il suo modulo poi è perfetto»

