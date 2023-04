Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlaro a TMW a margine del Premio Gianni Brera dicendo la sua sul match Champions fra Napoli e Milan

«Io credo di essere l’unico dirigente in Europa ad aver vinto il campionato di C, quello di B, la serie A, la Champions League e il Mondiale per club. Io provo la stessa gioia quando vinciamo, lasciamo stare le notti europee, pensiamo a quelle italiane che quest’anno sono state fantastiche»

