L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato anche dei rossoneri e dei nerazzurri.

Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti non solo sul Monza a margine di un evento con uno sponsor. “Abbiamo fatto il nostro, ora speriamo di fare bene alla ripresa perché ci sarà una partita molto importante”.

Carlos Augusto

“L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti con le grandi: quest’anno ci conoscono e penso che ne faremo meno, ma spero e credo che ne faremo di più con le squadre medie. Ricordiamoci che un anno fa abbiamo perso le prime cinque partite. Abbiamo un allenatore bravissimo. Certo, abbiamo perso Carlos Augusto, ma non potevo bloccare le legittime aspettative di un ragazzo che voleva giocare la Champions League. In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Il derby? Andrò a vederlo, non vi dico per chi tifo…“.

