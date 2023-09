Nazionali Inter, Scaloni: «Lautaro? Può giocare insieme ad Alvarez» Le parole del ct dell’Argentina

Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell’Argentina, Scaloni, ha parlato della possibilità di vedere il capitano dell‘Inter, Lautaro, affianco a Julian Alvarez nell’attacco della Nazionale.

LE PAROLE- «Non ricordo se Lautaro e Julián abbiano mai giocato dall’inizio insieme, ma non avrei problemi a schierarli come titolari . Sono entrambi attaccanti, ma diversi; Julian può giocare più dietro. Ogni squadra deve avere un equilibrio e crediamo che in certe occasioni possano giocare, ma domani è difficile. Entrambi sono giocatori di alto livello, prenderò una decisione per il bene della squadra e in base a quello che uno o l’altro può darci. La cosa migliore che può accaderci è che stiano bene e siano felici»

