Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha commentato anche la situazione in casa Juventus: le sue parole

Durante l’intervista a Il Cittadino, Adriano Galliani, ex Milan, ha parlato così della situazione in casa Juventus:

«La Juve senza penalizzazioni sarebbe in Champions e per me ha già pagato abbastanza. l momento più bello in serie A? La prima vittoria con la Juve. Siamo la miglior neopromossa d’Europa, al pari del Fulham. Palladino? All’inizio siamo stati massacrati, come successe anche per Sacchi e Capello. Io mi auguro per Palladino che possa seguire le orme di questi grandi allenatori».

