Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha analizzato anche la situazione relativa al progetto nuovo stadio dei rossoneri: le sue parole

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Paolo Scaroni ha parlato così del progetto nuovo stadio del Milan:

«Faccio un riassunto. L’area dell’ippodromo La Maura ci piaceva molto, e piaceva al sindaco, ma è di difficilissima praticabilità. Sull’abbattimento del Meazza è pendente il vincolo che potrebbe scattare nel 2025: senza certezze, questo progetto è in sonno, né il sindaco consente due stadi uno vicino all’altro. L’area di Sesto ha il problema della bonifica, al momento stiamo sviluppando ipotesi sulla zona di San Donato per tenerla pronta in caso San Siro tramonti».

The post Scaroni: «Ecco come stanno le cose sul progetto stadio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG