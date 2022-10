L’ad del Monza Adriano Galliani è stato intervistato da Diario As ed è tornato sulle emozioni precedenti alla gara contro il Milan

Le parole dell’amministratore delegato Adriano Galliani del club brianzolo a Diario As:

«Mi sto allenando mentalmente da tutta la settimana. Le telecamere mi cercheranno ma io non voglio muovere un muscolo. Gol, rigori, Var: la mia faccia rimarrà la stessa. So che non ci crederanno ma ci proverò».

L’articolo Galliani: «Milan Monza Mi sto allenando a non muovere un muscolo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG