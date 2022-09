Galliani su Allegri: «Quando andavo a Cagliari gli dicevo che aveva il physique du role per fare l’allenatore del Milan». Le parole dell’ad del Monza

Adriano Galliani ha parlato anche di Massimiliano Allegri in conferenza stampa in merito all’esonero di Stroppa. Le parole dell’ad del Monza:

«Con Allegri sono rimasto in grandissimi rapporti, quando andavo a Cagliari gli dicevo che aveva il physique du role per fare l’allenatore del Milan. Per quattro autunni e tre primavere ha sempre ottenuto grandi risultati, nel calcio poi si vince e si perde. Comunque la società vuole mantenere la categoria, crediamo che Palladino possa far bene, la fiducia è a lungo termine. Gli ho chiesto se volesse partite subito con la Juventus o aspettare la sosta: ha deciso di partire subito».

