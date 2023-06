Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato della scelta di non portare Sara Gama della Juventus Women al Mondiale

Ha fatto parecchio rumore l’esclusione di Sara Gama dalle convocate per il Mondiale. A fare chiarezza in conferenza stampa è stata la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini. Le dichiarazioni sul capitano della Juventus Women.

GAMA FUORI DAL MONDIALE – Voi pensate che possa aver fatto una scelta così importante a cuor leggero? È stato difficile, ma è il mio ruolo. Ho il diritto e il dovere di fare le scelte che ritengo migliori per il movimento. La scelta è prevalentemente tecnico-tattico-fisica, nella prospettiva di fare il Mondiale al meglio. In questo periodo il nostro movimento è in crescita e ci sono delle giovani che stanno crescendo. Nella mia idea e proposta di calcio ci sono giocatrici che credo siano più avanti. Ma è soprattutto un discorso tecnico. È il mio dovere, poi solo a Mondiale concluso vedremo se avrò fatto le scelte giuste.

TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE – È una scelta importante per la storia. Ho fatto un percorso per il quale con alcune giocatrici ho un rapporto tecnico e umano da oltre dieci anni. E una scelta che aveva bisogno di tempo per essere maturata. Non c’è un tempo giusto. Cosa sarebbe cambiato se avessi scelto dieci giorni prima È un tempo individuale, nel momento in cui ho sciolto i miei dubbi ho fatto la telefonata. Da parte mia volevo essere certa. Non c’è un tempo giusto, va contestualizzato.

STRASCICHI – Le ragazze sono arrivate con grande entusiasmo, ti prepari per il Mondiale e sarebbe preoccupante altrimenti. Poi normale che in cuor loro ci sia del dispiacere. È stato difficile per me e lo è anche per le compagne che vivono il calcio insieme da tanto tempo nel club e nella Nazionale.

GALLI – Per me è sempre più difficile scegliere, il livello si sta alzando tantissimo. C’è sempre più sana competizione. Nella mia proposta di calcio ci sono giocatrici che vedo più adatte e scelgo in questa direzione.

GAMA AL MONDIALE CON UN ALTRO RUOLO – Non è una mia competenza, ma della Federcalcio. Il mio ruolo è il campo.

GAMA INGOMBRANTE DA TENERE IN PANCHINA? – La mia scelta è prettamente tecnico-tattica e fisica. Posso scegliere due giocatrici per ruolo e devo averle pronte a entrare.

SE NON AVESSE CAMBIATO RUOLO ALLA JUVE – Non è tanto quello. È proprio un discorso di crescita complessiva delle giocatrici che sono in difesa. Ho optato per la crescita delle giovani e di tutte le ragazze che stanno giocando difensore centrale o laterale.

The post Gama fuori dal Mondiale, parla la ct Bertolini: «Ecco il perché di questa scelta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG