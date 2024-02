Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, parla del ruolo del club bianconero nello sviluppo del calcio femminile

Intervistata da Fortune Italia, ha così parlato il difensore della Juventus Women Sara Gama.

LE PAROLE – «Nel nostro Paese un grande impulso lo ha dato proprio la Juventus, che è stata pioniera quando nel 2017 ha fatto partire la prima squadra, mettendo a disposizione strutture di un certo tipo. Concedere l’Allianz Stadium per il big match Juventus-Fiorentina nel 2018 lo considero una specie di spartiacque. Un modo per far capire che calcio maschile e femminile sono identici e pertanto non devono disputarsi in luoghi diversi. Dopo, altri club hanno seguito l’esempio».

