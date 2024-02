Emanuele Gamba, giornalista de “La Repubblica”, ha analizzato il rendimento della Juve e ha pizzicato anche Federico Chiesa

Il giornalista de “La Repubblica”, Emanuele Gamba ha parlato di quanto fatto fino ad ora da Federico Chiesa e delle difficoltà che sta avendo nella Juve.

PAROLE – «Quest’anno la Juve ha giocato molto bene nel periodo tra Natale e la prima parte del 2024, fino alla partita con l’Empoli, quando Yildiz era titolare. E’ un ragazzo che farà molta strada ma oggi non può risolvere i problemi di questa squadra. Nonostante ciò, con lui in campo ho visto una modalità di gioco più propositiva da parte dei bianconeri perché il giovane turco, insieme a Vlahovic, consentiva di tenere il pallone, fraseggiare, far avvicinare le mezzali, creare triangolazioni continue. Con Chiesa questo gioco non è possibile perché lui non lega il gioco, ma abbassa sempre la testa, gioca in maniera individuale e bisogna sperare che sia in serata: ieri non lo era. Allegri privilegia prima di tutto gli episodi, va a cercare soluzioni dettagliate e particolari, anche ieri sera, ad esempio, ha detto che ‘con tre palle gol in area bisognava fare almeno un gol’, oppure che ha inserito Nicolussi per sfruttare i calci piazzati. E’ uno stile che in carriera ha pagato, ma ora con una squadra qualitativamente inferiore secondo me non paga più perché manca uno scheletro di organizzazione che vada a compensare. Il futuro della Juve è racchiuso in un’unica domanda: un altro allenatore avrebbe fatto più punti di Allegri in questa stagione?».

