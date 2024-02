Gambelli, tifoso e piccolo azionista della Juve, in esclusiva a Juventusnews24 ha commentato la sconfitta dei bianconeri contro l’Inter.

INTER JUVE – «Io penso che la Juventus sia andata là timorosa e invece era una partita che doveva essere affrontata con uno spirito diverso. Non abbiamo mai cercato di creare gioco, abbiamo sempre subito. E nonostante tutto si poteva passare in vantaggio con Vlahovic anche perchè loro sono andati in gol in maniera fortunata. Mi è dispiaciuto perché non mi aspettavo una partenza così. Dopo l’1-0 credevo in una reazione perchè tanto perdere 1-0 o 2-0, 3-0 non cambiava niente. Dovevamo cercare di recuperare la partita e invece siamo rientrati in campo con il solito spirito. Detto questo ha vinto la squadra più forte del campionato. Hanno un centrocampo di un altro livello rispetto al nostro e hanno vinto meritatamente ma con un po’ più di coraggio la partita poteva essere diversa e se Vlahovic butta dentro quel pallone... Poi io non faccio l’allenatore ma forse era la partita di Chiesa dall’inizio ma evidentemente sono pesate le condizioni fisiche».

