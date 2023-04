Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile nel derby contro l’Inter

Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile nel derby contro l’Inter:

«Bene i tre punti e poi quando vinci il derby è una cosa meravigliosa. Mancavano tantissime giocatrici, avevamo in realtà pochi cambi ma chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo difeso molto bene, abbiamo fatto tre gol e questo è importante. Quindi ci portiamo a casa questi tre punti che sono strameritati e sono felicissimo per tutto il Milan. Per i sacrifici che fanno le ragazze, per quelli della società e dello staff . È chiaro che avendo appunto pochi cambi dovevo un pò aspettare il momento giusto per fare i cambi e dare una svolta. Ma abbiamo fatto un grande primo tempo, con attenzione, con intensità. Oltre ai tre gol poi abbiamo avuto tante altre chance. Questa insomma è la strada giusta, speriamo adesso di recuperare qualche giocatrice perchè serviranno tutte nelle prossime gare ma comunque tanti tanti complimenti a tutta la squadra»

