L’ex attaccante Maurizio Ganz si è espresso sulla finale di Champions League che vedrà affrontarsi Inter e Manchester City

Presente all’evento benefico Aspria Charity Football all’Aspria Harbour Club, Maurizio Ganz parla così della finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

FINALE CHAMPIONS– «Simone dovrà pensare a come prepararla… La finale è una grande cosa, il Manchester City visto fin qui fa davvero paura, ci vorrà una partita perfetta e forse non basterà neanche quella. In 90 minuti può succedere di tutto, però sarà dura per l’Inter»

L’articolo Ganz: «All’Inter potrebbe non bastare la partita perfetta col City» proviene da Inter News 24.

