Garanzini: «E’ stata una giornata tutt’altro che banale». Le parole del giornalista

Gigi Garanzini ha parlato della terza giornata di Serie A su La Stampa. Ecco le sue parole:

«Settimana tosta, e tanto vale abituarsi perché tra turni infrasettimanali e Coppe si arriverà a metà novembre, cioè al Mondiale altrui, senza soluzione di continuità. […] Sabato tre sfide che, proprio alla classifica, daranno un profilo più definito o magari uno scossone, chissà: Fiorentina-Juve, Milan-Inter e Lazio-Napoli […] È stata comunque una giornata tutt’altro che banale, basti vedere la goleada della Salernitana a una Samp reduce dall’aver ingabbiato la Juventus. Segno che i valori sono ancora in via di definizione, anche se qualcosa di attendibile si comincia a intravvedere. Per esempio il gran finale della Lazio contro l’Inter, con ampi squarci dell’antico e brillante gioco di Sarri».

