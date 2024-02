Il giornalista Luigi Garlando ha analizzato quanto mostrato dall’ultimo turno di Serie A.

Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha sottolineato cosa ha in più l’Inter rispetto alle altre squadre italiane. “Domenica didascalica quella che ci siamo lasciati alle spalle, perché ha messo in campo insieme Inter, Juve e Milan e così è stato ancora più facile capire perché Inzaghi ha 9 punti in più di Allegri e 13 in più di Pioli, con una partita in meno. Prendiamo il raddoppio di Frattesi in Via del Mare. L’azione sgorga dai guanti di Audero, viene sviluppata da Bisseck, attraversa tutto il prato e, al settimo tocco, Sanchez assiste l’irruzione vincente di Frattesi. L’Inter ha srotolato spesso azioni del genere da porta a porta, con triangoli in corsa e automatismi che in tre anni Inzaghi ha piantato nella memoria della squadra”.

giocatori dell’Inter

Le differenze

“L’Inter è saltata subito addosso al Lecce, l’ha chiusa in area fino al primo gol di Lautaro e ha tirato dritto fino alla fine, segnandone altri 3, senza fermarsi a speculare. Abituarsi a giocare e ad attaccare anche quando non ne hai bisogno, trasformarlo cioè in un atteggiamento naturale, rende più semplice imporselo quando i gol ti servono. La Juve di Allegri non ha imparato questa abitudine. […] E se alcune pedine oggi appaiono superiori, come Calha, Dimarco, Mkhitaryan…, lo devono proprio al gioco e alle conoscenze che li hanno fatti lievitare. Come non accade alla Juve. Yildiz è calato dopo l’esordio abbagliante, Chiesa non è mai stato il vero Chiesa, Vlahovic mai ad altezza Fiorentina, Locatelli, Miretti e Iling-Junior non sono cresciuti. […] Domenica abbiamo capito un po’ meglio perché la capolista ha fatto il vuoto alle sue spalle“.

L’articolo Garlando: “Domenica abbiamo capito perché l’Inter ha molti punti in più delle rivali” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG