Luigi Garlando ha commentato la drammatica notte vissuta dall’Inter a San Siro contro il Bologna di Motta in Coppa Italia

Il commento di Garlando dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia:

«Inter sconfitta, eliminata, delusa e spaventata dall’infortunio alla coscia sinistra dell’insostituibile Lautaro, che ha chiuso la notte in panchina, con il viso coperto da un telo e dalla preoccupazione. Per i nerazzurri sfuma l’ipotesi di un doppio derby in semifinale e l’eventuale finale contro la Juve. Epilogo amarissimo, ma non va dimenticata l’ottima partita che hanno giocato comunque i nerazzurri, prima del ribaltone»

L’articolo Garlando: «Inter sconfitta e delusa. E Lautaro…» proviene da Inter News 24.

