Luigi Garlando, noto giornalista, ha parlato del paragone tra Leao e Kvaratskhelia: georgiano al momento avanti al portoghese

Luigi Garlando, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti convocati. Le sue parole su Leao e Kvaratskhelia:

«Leao O Kvara In questo momento Kvara davanti, per la sua capacità di stare in partita, può migliorare, ma Leao ha più margini di miglioramento, può diventare il massimo, ha una visione superiore».

The post Garlando: «Leao o Kvaratskhelia Ho un pensiero preciso al riguardo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG