Il giornalista Luigi Garlando si proietta per certi versi già al derby di metà settembre.

Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando ha sottolineato come il Milan abbia annullato il gap esistente con l’Inter nella passata stagione. “Il Milan di sabato è stato impressionante per tre buone ragioni. La prima: la potenza. Il Toro è squadra fisica, da corsa e combattimento che nella stagione scorsa ha battuto due volte il Diavolo. Stavolta Pioli l’ha spazzato via con una spallata, quasi senza accorgersene. Al posto del Milan di Brahim Diaz oggi c’è quello di Loftus-Cheek; del maratoneta Reijnders che corre più di 12 km a partita; di Pulisic che ha intensità di strappi e resistenza alla velocità, tipiche di Premier e Bundesliga, rare in Serie A”.

“Preso atto delle propria, netta, inferiorità atletica nei 4 derby persi nel 2023, il Milan ha acquistato al mercato peso, atletismo e spirito internazionale che lo hanno reso strutturalmente molto più solido. L’Inter, al contrario, ha perso in difesa l’aggressività di Skriniar e, davanti, la fisicità offensiva di Dzeko e Lukaku. È già forte la curiosità di scoprire che razza di derby sarà il prossimo, del 16 settembre. Ora le milanesi sembrano pugili della stessa categoria. Una stagione fa: no“.

L’articolo Garlando: “L’Inter ha perso solidità in difesa ed in attacco” proviene da Notizie Inter.

