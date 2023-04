Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la semifinale di Champions tra Milan e Inter: le sue parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato così della semifinale di Champions tra Milan e Inter:

«Dopo 20 anni, Milano riattacca la spina, perché tanta elettricità, come in quei giorni di maggio del 2003, la città non l’ha mai più provata per il calcio. Un derby lungo 6 giorni, dal 7 al 13 maggio. Negli uffici, nei bar, nelle scuole, sui tram non si parlava d’altro. E oggi siamo di nuovo lì, un altro doppio derby in una semifinale di Champions da giocarsi in 6 giorni: 10 e 16 maggio le date. Ma le differenze sono evidenti: all’epoca era una logica conseguenza del potere della Serie A, oggi invece appare una bellissima eccezione. Milano è pronta per un’altra saga sudamericana. Pioli promette gioco da Milan, Inzaghi prova a salvarsi il futuro come non riuscì a Cuper. Chi vince va in finale e non da vittima sacrificale, perché, come diceva Cruijff, i soldi non fanno gol. Altrimenti City e Psg avrebbero già una Champions in bacheca. Invece quelle stanno a casa del Milan e dell’Inter».

