Luigi Garlando ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport del momento del Milan di Stefano Pioli in campionato.

PAROLE – «Se Pioli vuole far guerra alla corazzata Inter, dalle risorse infinite, deve necessariamente allungare il suo Milan, conoscere e far crescere gli ultimi arrivati. I titolari non bastano. Pioli ha rischiato e ha avuto ragione. Ha trovato i gol nuovi di Okafor e Loftus-Cheek, ha messo in tasca la buona prova di Adli, ha ritrovato lo smalto di Pulisic, ha visto crescere Musah e Chukwueze. Il bello è che con l’altro Milan ha raggiunto il tetto della classifica».

