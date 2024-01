Luigi Garlando, noto giornalista, ha fortemente criticato il mercato estivo del Milan: squadra troppo rivoluzionata. Le parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha fortemente criticato il calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Chi ha avuto più peso negli orientamenti di mercato? Il d.s. D’Ottavio, il capo scout Moncada o gli algoritmi? Discutibile anche la strategia guida. Sarebbe stato meglio investire una fetta grande dei 70 milioni di Tonali per un campione di spessore internazionale, senza margine di rischio, un Koopmeiners per capirci, invece che disperderli in troppe scommesse che hanno costretto Pioli a un’ardita rivoluzione tattica».

