Calciomercato Milan, definita in tutti i dettagli l’operazione Krunic con il Fenerbahce: novità sulle cifre

Come riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Milan ha definito tutta la documentazione relativa al trasferimento di Krunic al Fenerbahce.

A dispetto di quanto ipotizzato inizialmente però sono cambiate le cifre dell’operazione: non più 5 milioni più bonus ma 3 milioni di parte fissa più 1-1.5 di bonus per un totale di 4.5. Nel primo pomeriggio l’ex Empoli sarà in Turchia.

