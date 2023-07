Garofani: «Col Cagliari partita fondamentale, test positivo contro una squadra di Serie A». Le parole del portiere della Juventus Next Gen

Giovanni Garofani, portiere della Juventus Next Gen, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta in amichevole col Perugia.

Le sue parole: «Per noi è stata una partita fondamentale perchè ci ha dato delle risposte importanti dopo le prime due settimane di lavoro. Ci è servita per mettere in evidenza situazioni che abbiamo affrontato positivamente, ma anche per confermarci quanto lavoro ci sia ancora da svolgere sul campo. È normale che sia così, siamo all’inizio e soprattutto era la nostra prima amichevole ufficiale della nuova stagione. Abbiamo affrontato una squadra forte che quest’anno giocherà in Serie A. È stato bello ed emozionante, come è stato emozionante per me rientrare in campo dopo tanti mesi fuori. Sono contento».

