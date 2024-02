Le parole nel post partita dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la partita disputata contro il Inter

In conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la vittoria contro il Inter.

«Nel secondo tempo mi sembrava di essere in allenamento: avevamo cambiato molti giocatori, e tutto sommato ho visto anche delle cose buone anche nel primo tempo. Contro l’Inter oggi è stata una partita molto strana, che non intacca il nostro morale. Episodi? Forse avrebbe vinto l’Inter lo stesso, ma sarebbe stata una partita vera. Per la Champions League sarà una bella lotta. Siamo a due punti dal Bologna e domenica abbiamo lo scontro diretto. È chiaro che adesso, di qui in avanti, le partite diventano sempre più decisive ma noi dobbiamo essere sempre molto soddisfatti.»

