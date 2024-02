Gli uomini di Inzaghi sanno solo vincere nel 2024, ancora un poker, questa volta ad un avversario autorevole; vediamo le pagelle del match con l’Atalanta.

SOMMER 6: non perfetto sul primo tiro del match, qualche volta rischia nel l’impostazione dal basso. Ad inizio ripresa compie un errore che poteva costar carissimo.

PAVARD 7: sereno in fase difensiva ed in prima impostazione della manovra, l’assist al goal di Lautaro è la ciliegina sulla torta.

DE VRIJ 7,5: una certezza, non concede nulla agli attaccanti avversari e non disdegna qualche sgroppata nella metà campo avversaria.

BASTONI 7: incide in avvio causando il fallo di mano di Miranchuk senza cui avremmo parlato magari di tutt’altra gara. Delizia la platea di San Siro con lanci spettacolari.

DARMIAN 7: l’uomo dai goal importanti, segnò anche nell’aprile 2021 al Cagliari una rete che avvicinò l’Inter al diciannovesimo Scudetto. Quello di questa sera non è certo il più difficile ma è reattivo sulla palla vagante lasciata da Carnesecchi. Esce all’intervallo in quanto ammonito. (Dal 46’ DUMFRIES 7: fa valere subito la sua propensione offensiva conquistandosi il rigore che porta al 3-0. Devastante nel secondo tempo, bentornato).

BARELLA 7: col suo dinamismo aiuta i suoi a non soffrire oltremodo la pressione iniziale dell’Atalanta. Poco vistoso oggi ma va bene così.

Matteo Darmian

ASLLANI 6,5: è cresciuto tantissimo in rapidità di esecuzione, non permette ai centrocampisti bergamaschi indemoniati di schermarlo.

MKHITARYAN 6,5: sempre presente ma oggi poco appariscente, fa comunque il suo abbastanza bene. (Dal 62’ FRATTESI 6,5: entra, segna e si fa male). (Dal 73’ KLAASSEN s. v.).

DIMARCO 7: corre tanto e tenta anche il goal olimpico ma Carnesecchi è attento; l’estremo difensore atalantino gli nega il goal col piede ad inizio ripresa. Lui però non si arrende e realizza il 3-0 dopo l’errore di Lautaro dal dischetto. (Dal 68’ CARLOS AUGUSTO 6,5: entra a gara quasi chiusa ma lui prova ad incidere ugualmente in fase offensiva).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: contrariamente a quanto si pensasse non è Arnautovic a venire incontro e a cucire gioco ma lui. É stranamente impreciso in avvio, sbaglia un goal non da lui ma poi svolta. Propizia con un bel passaggio la rete di Darmian e realizza lo splendido 2-0, una rete da top player. Peccato per l’errore dal dischetto anche se poi Dimarco insacca. Gli 11 metri rappresentano ancora il suo tallone d’Achille ma non gli si può dire assolutamente nulla. (Dal 68’ ALEXIS SANCHEZ 6,5: poco dopo il suo ingresso realizza l’assist per il 4-0, nel prosieguo della gara mostra di essere in forma anche con qualche bel dribbling).

ARNAUTOVIC 6,5: gara di sponde e sportellate anche se è il meno in gioco di tutti.

INZAGHI 7,5: i suoi lasciano sfuriare l’Atalanta e poi la puniscono con grande cattiveria, la sua squadra è cresciuta tantissimo nell’aspetto mentale. Concede anche riposo a diversi titolari.

L’articolo Inter-Atalanta, le pagelle: Darmian si ripete come nel 2021, De Vrij maestoso, Lautaro è diventato top player… senza rigori proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG