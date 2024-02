Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Atalanta, Matteo Darmian ha analizzato così la vittoria.

SULLA VITTORIA – «Oggi fortunatamente è arrivato il gol che ha sbloccato la partita e permesso alla squadra di indirizzare una gara non facile contro una formazione in salute e forte come l’Atalanta, una vittoria fondamentale».

SUL CAMPIONATO – «Siamo consapevoli delle nostre qualità ma sappiamo anche che non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare così, a lavorare bene come stiamo facendo. Nulla è ancora chiuso e dobbiamo proseguire su questa strada».

IL NOSTRO GIOCO UOMO SU UOMO? – «Non so se emerge in questo tipo di gare ma cerchiamo di farlo sempre, lavoriamo tanto sotto questo puto di vista e cerchiamo di riportarlo anche in partita. Con le squadre orientate sull’uomo è qualcosa che può mettere in difficoltà e ci siamo riusciti. Possiamo ancora migliorare e lavoriamo per questo».

L'articolo Darmian a Sky: «Scudetto? Nulla è ancora chiuso, lavoriamo tanto su un aspetto» proviene da Inter News 24.

