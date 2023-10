Gasperini: «Scudetto? Marotta fa il furbo, ma in realtà..» Le parole del tecnico della Dea

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Gian Piero Gasperini, ironizza su alcune dichiarazioni di Giuseppe Marotta, ad dell‘Inter, sulla corsa scudetto.

«D’accordo con Stefano Pioli e Giuseppe Marotta sul fatto che la Juventus sia favorita senza coppe? Loro fanno i furbi, si danno favoriti l’uno con l’altro. In realtà vogliono tutti giocare per lo scudetto, questo è chiaro. In questo momento non vedo una favorita. Vedo sicuramente tre squadre, più il Napoli, che in questo momento se lo giocano. Ma non è detto che non possa aggiungersi qualcun altro come la Roma o magari la Fiorentina. Magari potessi dire anche l’Atalanta, vedremo fra sei mesi. Loro sono quelle che hanno qualcosa in più».

L’articolo Gasperini ironizza: «Scudetto? Marotta fa il furbo, ma in realtà..» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG