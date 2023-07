Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, parlando del mercato dell’Atalanta ma anche della Juventus Next Gen

Al termine della partita tra Atalanta e Rappresentativa Città di Clusone, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa.

CALCIOMERCATO – «E’ molto complicato questo mercato che condiziona, soprattutto analizzando le date: tra scadenza e qualche intoppo sulla preparazione. Attualmente non ci sono movimenti, bisogna anche aspettare. In attacco fai sempre la differenza, senza nulla togliere agli altri ruoli però tende a pesare di più. Davanti siamo in tanti, però se arrivano delle possibilità è giusto sfruttarla. Nonostante ciò è impossibile fare delle tempistiche: tutti sparano alto da una parte e dall’altra. Quello che si legge è il 10%: non serve a niente porre queste date per quanto riguarda il calciomercato, attualmente si sta parlando di ciò e non invece di preparazione. E’ un tema molto complicato, per esempio Hojlund è stato preso all’ultimo. In difesa bisogna valutare anche per un sesto difensore».

UNDER 23 – «Lo conosco molto bene, adesso lui è qua anche per compensare l’assenza di Muriel: si allenerà con noi e poi vedremo. Come lui valuteremo anche Cambiaghi e faremo le nostre valutazioni. Abbiamo tanti giocatori in prestiti, ma sarà molto importante trovare linfa e aiuto alla prima squadra: c’è una prima fase e poi un’altra. La Juventus ha fatto questo percorso. In Serie C si formano molto più velocemente e con grande prospettiva».

