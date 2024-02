L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta dei suoi contro la squadra di Inzaghi.

Gian Piero Gasperini ha parlato di Inter-Atalanta in conferenza stampa. “Secondo tempo non l’ho visto neanche male, poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento. Non è stata una partita di Serie A, ma ho avuto la sensazione che stiamo bene. Quella di oggi la archiviamo. Chiaro che uno vede il risultato e lascia perplessi chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per la prossima. Non è questo il tipo di partita che ci può intaccare moralmente, anche visto che fino a quando c’è stata partita… Contro una grande Inter. Partita anomala e strana, ora pensiamo alla prossima. Non c’è tempo di pensare negativo o positivo quando si gioca ogni 3 giorni“.

Arbitro Var

L’insinuazione

“Partita anomala Sensazione che ho avuto io, magari l’ho avuta solo io… Parlo dei regolamenti quando vinco. Forse avrebbe vinto l’Inter comunque“.

Consapevolezza

“Noi siamo dentro a tutte le competizioni, abbiamo la possibilità di andare in Europa, siamo a 2 punti dal Bologna e abbiamo lo scontro diretto, siamo in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di finale di Europa League. Poi capitano partite come quelle di stasera e devi essere pronto ad archiviarle. Non abbiamo tempo per spendere energie in altre cose”.

La lotta Champions

“Siamo lì a competere con Bologna, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, forse anche il Torino. È una bella lotta, competiamo con piazze molto importanti, l’Europa per alcune squadre è fondamentale, per noi è il massimo dei traguardi”.

