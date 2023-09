Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Monza di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Monza, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.

EUROPA E MATCH CONTRO IL MONZA – «Siamo talmente felici di ritornare a giocare in Europa: competizione da affrontare con grande entusiasmo. Si possono vincere partite in ogni modo: a Sassuolo hai faticato anche per le temperature, dipende sempre da tutta una serie di fattori. Oggi abbiamo vinto giocando bene: le prestazioni sono state di livello e ciò ci permette di crescere e fare una bella stagione. Ero molto preoccupato inizialmente, ma io credo che si possa fare un campionato importante».

SCAMACCA – «Faremo un grande lavoro per Scamacca, arriva da un grave infortunio: da quel momento non ha praticamente più giocato, arrivato a preparazione inoltrata. Sta recuperando di condizione. Koop, i difensori, CDK hanno giocato molto bene».

MERCATO – «Utilissimo, ma io sono contro le date del mercato: tanti trasferimenti analizzando chi è arrivato e chi è partito. Abbiamo sprecato un mese e mezzo. Non va bene a nessuno: bisogna cominciare sempre col mercato chiuso».

TRE COMPETIZIONI – «Non è facile spremere i giocatori tutte quante le partite: dobbiamo recuperare Palomino e Toloi, è arrivato Holm. Al di là delle Nazionali molti rimarranno qua e ci sarà modo di lavorare. Quando ci sono tante partite di fila mi preoccupano molto gli infortuni: abbiamo tanti stimoli e voglia di giocare l’Europa League. Cercare di recuperare tutti: dai nuovi acquisti alla vecchia guardia».

ZAPATA – «Tante emozioni con lui: non c’è più il trio Papu-Ilicic-Zapata, tanti giocatori sono andati via. Allo stesso tempo l’Atalanta ha bisogno di rinnovarsi, soprattutto facendo rilanciare dei giovani come Scamacca e CDK. Mi dispiace molto per Touré visto l’infortunio. E’ andato via Hojlund, ma ci siamo rinnovati: quando arrivano offerte irrinunciabili bisogna vendere e soprattutto prendere giocatori importanti».

CDK E SCAMACCA – «Scamacca e CDK è importante che giochino molto insieme: hanno dato delle belle risposte sulla tenuta e sul carattere. Sarà un’Atalanta diversa dove giochiamo non solo palla a terra, ma anche alzandola la palla: basta vedere Scamacca che ha fatto goal di testa».

