Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

BILANCIO POST PARTITA– «Abbiamo disputato una buona gara, noi venivamo da due vittorie, la sconfitta col Bologna è stata pesante. La prestazione di stasera ci dà morale. Sono 30 giornate che siamo zona Europa, cerchiamo di rimanerci anche nelle prossime 8».

PUNTI PERSI – «Torino, Udinese, Bologna, Sassuolo, stanno togliendo punti a tutte, al di fuori del Napoli hanno tolto punti a tutte. Il campionato è molto equilibrato: come toppano noi, toppano anche gli altri».

ASPETTATIVE E EUROPA – «Aspettative troppo alte per l’Atalanta, sembra che se non arrivi in Europa fallisci la stagione, ma non credo sia così. Sarei contento se i ragazzi potessero raggiungere l’Europa, per tutto l’ambiente».

L’articolo Gasperini post Fiorentina-Atalanta: «Buona gara. Se non entri in Europa non è fallimento» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG