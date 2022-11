Gasperini: «Siamo cresciuti di qualità rispetto alla partita col Milan». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato così del livello dell’Atalanta, facendo riferimento anche alla partita contro il Milan, dopo il match perso contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico della formazione bergamasca:

«Noi non possiamo pensare oggi di ripetere il terzo posto, ma non ci tiriamo indietro. Alcuni giocatori sono andati via, altri stanno rientrando. Stiamo crescendo attraverso il gioco e, per esempio rispetto alla partita col Milan, siamo cresciuti sul piano della qualità. Non so dove ci posizioneremo, ma partite come quella di oggi ci dà la consapevolezza che faremo bene»

