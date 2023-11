Gasperini su Thuram: «Ha ampliato il modo di attaccare per l’Inter» Le parole del tecnico della Dea

In conferenza stampa a poco più di 24 ore dal match dell’11^ di campionato tra la sua Atalanta e l‘Inter, Gian Piero Gasperini parla così.

THURAM E L’INTER- «Ha modificato, più che ampliato, anche Dzeko e Lukaku erano altrettanto determinanti per l’Inter. Thuram e Lautaro è una coppia un po’ diversa, ma ci sono anche altri giocatori. Noi quest’anno rispetto agli altri anni abbiamo dei giocatori bravi di testa, sia Scamacca che De Ketelaere, cerchiamo di sfruttare quest’anno quest’aspetto, magari Koop o Hateboer mettono qualche cross in più. Quest’anno lo utilizziamo, magari, un po’ di più rispetto al passato. Non ho avuto tempo di ‘arrabbiarmi’ con Scamacca per il colpo di tacco, è stato così veloce (ride, ndr). I cinque cambi sono diventati fondamentali, abbiamo più alternative in attacco rispetto che centrocampo e difesa»

