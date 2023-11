Niente da fare per Marcus Thuram, che ha sperato fino all’ultimo di poter vincere il premio dell’AIC per miglior giocatore del mese di ottobre.

Ad essere stato premiato, Matias Soulè, che ha avuto la meglio sull’attaccante dell’Inter, Bremer della Juventus e Zirkzee del Bologna.

Calciatore del mese AIC Serie A ottobre 2023

Matias Soulé

A segno nelle ultime tre partite (quattro gol con la doppietta di Cagliari) e in generale sempre più a proprio agio in Serie A, Matías Soulé è stato premiato dai suoi colleghi iscritti all'AIC come miglior… pic.twitter.com/DmlPRPcKqN

— AIC (@assocalciatori) November 3, 2023