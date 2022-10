Gasperini sulla Lazio: «Non avevamo mai affrontato una squadra così forte tecnicamente e fisicamente». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha commentato nel post partita la sconfitta contro la Lazio definendola la squadra più forte tecnicamente e fisicamente della Serie A. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«Questa partita ci deve far crescere, non avevamo mai affrontato una squadra così forte tecnicamente e fisicamente. Arrivavano sempre prima di noi. Sarà una partita molto utile per noi».

