L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha detto la sua sull’infortunio di Scamacca, che salterà la sfida contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Torino Atalanta, Gian Piero Gasperini si è espresso così sull’infortunio rimediato da Gianluca Scamacca. Il centravanti dei bergamaschi salterà il prossimo match in campionato contro il Milan e non solo.

LE PAROLE – «L’infortunio di Scamacca Purtroppo è il rischio che si corre quando si giocano parecchie partite soprattutto in Europa, magari anche con climi più freddi, di sera. Ci è andata bene per diverse settimane, adesso anche se sono piccole cose, questo ti impedisce di avere dei giocatori in campionato».

