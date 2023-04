Gatti a Dazn: «Vincere è più importante del gol, imparo da Danilo». L’intervista dell’autore del gol decisivo della Juve

Gatti, autore del gol decisivo della Juve contro lo Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Dazn.

EMOZIONE DEL GOL – «Non so come spiegarla, poi abbiamo vinto che era la cosa più importante. Loro sono molto forti nei singoli offensivi. E’ il primo passo per il ritorno, sarà durissima».

FATICA FINALE – «Giocare ogni tre giorni non è semplice, però era importante portarla a casa, mettere un piccolo mattoncino. Al ritorno sarà durissimo, loro sono molto forti».

RAPPORTO CON DANILO – «Nei momenti di difficoltà Danilo è sempre stato una spalla con cui parlare. Mi sono sempre confrontato con lui, è un esempio. Mi confronto con lui per qualcosa che non so e voglio imparare».

SEGNARE IN SERIE A – «Intanto oggi abbiamo messo uno che non è da poco…dobbiamo ora concentrarci sul sassuolo poi giovedì ci giocheremo la vita da loro».

