Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il successo sullo Sporting in Europa League: le dichiarazioni

(inviato allo Stadium) – Massimiliano Allegri, in zona mista, ha così analizzato la vittoria della Juve contro lo Sporting.

VOGLIA DI VINCERE – «Se l’indizio erano i tre attaccanti… Giochiamo sempre per vincere, poi a volte si gioca a tre, a due o a uno. Stasera abbiamo fatto bene contro una squadra forte contro lo Sporting».

IMPORTANTE PER IL MORALE – «Era importante tornare a vincere e farlo in Europa, così da crearci i preupposti per giocarci il passaggio a Lisbona. Ora pensiamo al campionato, dobbiamo raggiungere l’Atalanta che è a 4 punti, ma a Sassuolo sarà molto complicato».

GATTI – «E’ un ragazzo molto bravo, vuole apprendere e ha un’energia pazzesca. Sta facendo bene dopo un momento di difficioltà che era normale. Andava aspettato e accompagnato in un percorso di crescita, senza esaltarsi troppo o senza deprimersi. Qualcuno lo aveva bocciato dicendo che non era da Juve, ci vuole equilibrio».

SZCZESNY – «Sta bene, non lo vuole neanche il diavolo. Sta bene, ha avuto un attimo di tachicardia. Si è impaurito ed è uscito».

